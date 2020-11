Por O Dia

Publicado 27/11/2020 09:29 | Atualizado 27/11/2020 09:31

Rio - O Portal dos Procurados divulgou cartaz na quinta-feira para ajudar nas investigações da Delegacia de Homicídios da Capital – DHC – com informações que levem a localização e prisão do Cabo da Policial Militar do Rio Rodrigo Silva das Neves, de 30 anos; do Policial Militar do Estado de São Paulo Otto Samuel D'Onofre Andrade Silva Cordeiro; o Otto; do ex-PM do Rio Pedro Emanuel D’Onofre Andrade Silva Cordeiro, o Pedrinho, de 29 anos e Ygor Rodrigues Santos da Cruz, o Farofa, de 25 anos.

fotogaleria

Eles são os principais suspeitos de envolvimento na morte do contraventor Fernando Iggnácio . Todos são considerados foragidos da Justiça.No dia seguinte ao crime, que aconteceu na terça dia 10, agentes da Delegacia de Homicídios – DHC -, coordenados pelo Delegado Titular Moyses Santana, traçaram a rota de fuga dos assassinos, após a emboscada ao contraventor, que havia chegado de Angra dos Reis, no sul fluminense, e por meio de câmeras de segurança eles chegaram a um condomínio residencial em Campo Grande, na Zona Oeste, a cerca de 40 km de distância do local onde Iggnácio foi executado.Quando os agentes chegaram ao local, encontraram as armas em dois cômodos do imóvel no qual reside a namorada do Cabo Neves. Um fuzil de calibre 7,62, dois AK-47 e um AR-15 foram apreendidos. Uma perícia preliminar apontou que o FAL 7,62 foi usado no atentado contra o bicheiro. Uma das imagens das câmeras de segurança, mostra uma cena dos quatro saindo do local rindo, sem demonstrar que haviam acabado de cometer um homicídio. Eles teriam ido ao local para esconder dois fuzis, um Fal e um AK-47, usados no crime.Depois da morte do bicheiro, o agente da polícia paulista nunca mais apareceu para trabalhar na corporação. O Cabo Neves, o primeiro suspeito a ser identificado, chegou trabalhar no domingo das eleições do primeiro turno, quando escoltou urnas, mas depois não foi mais visto em serviço.A polícia descobriu que o bando teria como área de atuação o bairro de Realengo, na Zona Oeste do Rio.Foi decretada a Prisão Temporária dos suspeitos, pela 1ª Vara Criminal da Comarca do Rio de Janeiro pelo crime deHomicídio Qualificado.O Portal dos Procurados pede que quem tiver qualquer informação a respeito da localização dos envolvidos, que ainda se encontram em liberdade, denuncie anonimamente pelos seguintes canais:WhatsApp Portal dos Procurados: (21) 988496099; Facebook (inbox); e telefone do Disque-Denúncia, (21) 2253-1177.Todas as informações sobre o caso serão encaminhadas para DHC que está encarregada do caso e do inquérito criminal.