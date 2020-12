Paralisação de alguns motoristas afetam circulação do BRT Reprodução Twitter

Por O Dia

Publicado 30/11/2020 19:27 | Atualizado 30/11/2020 20:38

Rio - A paralisação na circulação de ônibus do BRT nesta segunda-feira provocou transtorno e causou muito trânsito em diversos pontos do Rio de Janeiro. De acordo com o Centro de Operações Rio, às 19h, a cidade tinha 131 km de engarrafamento.

Na última segunda-feira (23), no mesmo horário, o trânsito era de 51 km, mesma média das últimas segundas de novembro. Em nota, a Secretaria Municipal de Transportes informou que o consórcio será autuado. Procurado, o BRT disse que não vai comentar a decisão da SMTR.



Nota na íntegra:

"A SMTR notificou o BRT Rio a apresentar as medidas tomadas para reduzir os impactos aos usuários que dependem do sistema, visto que é de responsabilidade do operador adotar medidas emergenciais em caso de greve ou paralisação, assegurando a operação — serviço essencial — das linhas e o atendimento à população. A secretaria, que em nenhum momento foi notificada sobre a paralisação, está monitorando a situação e vai autuar o BRT Rio por deixar de operar cada um dos 22 serviços cadastrados, prejudicando mais de 170 mil passageiros que utilizam o sistema atualmente."

A greve dos motoristas se deu após a empresa informar o parcelamento do 13º salário dos funcionários em oito vezes. Todo o serviço do BRT foi paralisado.

Nesta tarde, a a Supervia informou que em razão do possível aumento de clientes no sistema ferroviário devido à paralisação, incluiu um trem extra saindo da estação Olímpica de Engenho de Dentro para Santa Cruz (ramal Santa Cruz) por volta das 17h45 e disponibilizou mais dois trens extras saindo da Central do Brasil também para Santa Cruz entre 18h e 19h. Por fim, disse que segue avaliando a movimentação de clientes na noite desta segunda-feira.

Um esquema de linhas comuns de ônibus foi montado para atender a população, que funcionará a partir da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

Opções de linhas para sair da região da Barra da Tijuca:

- 315, 361, 614, 692, 693 e intermunicipais, via Linha Amarela. Desembarcar nos locais indicados abaixo, onde há as seguintes linhas para continuar a viagem: 315, 361 - Saída 7 da Linha Amarela e Avenida Dos Democráticos, próximo ao nº 1.806; Combinar com as linhas: 292, 310, 312, 313, 621; 622, 625, 673, 919, 920;

Linha Intermunicipal:

728 - Nova Aurora X Bonsucesso Via Penha/Irajá; 614 - Shopping Nova América – Avenida Pastor Martin Luther King Jr. Combinar com Metrô Linha 2 - Estação Del Castilho; Combinar com Trem da Supervia Ramal Belford Roxo – Estação Del Castilho; 296, 615, 616, 687, 946; 315, 361 - FIOCRUZ – Avenida Brasil Pista Sentido Zona Norte/Oeste; Combinar com as linhas com destino a Zona Oeste: 300, 369, 370, 379, 389, 392, 393, 396, 397; Combinar Linhas com destino a Ilha do Governador: 322, 324, 326, 328, 329; Combinar com as linhas com destino aos demais Bairros da Zona Norte: 284, 292, 334, 344, 349, 350, 355, 373, 384, 483, 284, 497, 498, 665, 906; 693 - Méier – Rua Dias da Cruz: Combinar com as Linhas: 238, 239, 247, 249, 363, 606, 607, 667, 679, 685.

Para circulação entre Barra e Recreio:

Integrada 8 e Integrada 9. Prosseguir até Zona Sul se o destino for o mesmo ou desembarcar no Jardim Oceânico - Sentido Zona Sul/Centro.