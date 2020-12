Por O Dia

Publicado 01/12/2020 06:22 | Atualizado 01/12/2020 10:29

Rio - Os ônibus do BRT voltaram a circular na manhã desta terça-feira após uma paralisação que provocou transtornos e engarrafamentos para o carioca . Os motoristas protestaram contra a decisão do consórcio em pagar o 13º salário em cinco parcelas. A empresa concordou em pagar 30% do valor e o serviço foi retomado. O Sindicato dos Rodoviários afirma que a empresa deveria ter pago 50% do montante na segunda-feira.