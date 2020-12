BRT volta a funcionar após acordo entre empresa e trabalhadores Daniel Castelo Branco

Por Gabriel Sobreira

Publicado 01/12/2020 16:49 | Atualizado 01/12/2020 17:37

"O pagamento está caindo ao longo do dia na conta dos colaboradores", afirma o BRT Rio, pela assessoria de imprensa. Procurado, o Sindicato dos Rodoviários do Rio não retornou os questionamentos da reportagem.

De acordo com o BRT Rio, até o momento, a operação segue normalizada nos três corredores (Transoeste, Transolímpica e Transcarioca). Eles garantem o funcionamento sem maiores transtornos principalmente nos horários de pico.

Segundo a Secretaria Municipal de Transporte R, a pasta está acompanhando a circulação dos serviços.

"Vale destacar que o BRT Rio foi autuado pela interrupção de cada um dos serviços cadastrados na SMTR. O valor da multa é de R$ 1.848,62 por linha que deixou de circular ao longo da paralisação da última segunda-feira 30/11", afirma a secretaria em nota.

A SMTR reforça que é de responsabilidade do operador adotar medidas emergenciais em caso de greve ou paralisação, assegurando a operação das linhas e o atendimento à população. "Ainda que os operadores de ônibus possam ter sido afetados com a queda na demanda durante a pandemia, é preciso manter a regularidade da operação, tendo em vista o caráter essencial dos serviços, conforme a cláusula 9ª do contrato de concessão", esclarece.

O texto será atualizado assim que o Sindicato dos Rodoviários do Rio responder as perguntas da matéria.