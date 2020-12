Por O Dia

Publicado 06/12/2020 16:03 | Atualizado 06/12/2020 17:58

Rio - A ONG Rio de Paz depositou, na manhã deste domingo, flores nas placas com os nomes da Rebeca Beatriz, de 7 anos, e da Emily Victória, de 4 anos, pregadas, no último sábado, na Lagoa Rodrigo Freitas, na Zona Sul, junto as placas de outras crianças mortas pela violência no Rio. As primas foram vítimas de bala perdida, na última sexta-feira, quando brincavam na porta de casa, na comunidade do Barro Vermelho, no bairro Jardim Gramacho