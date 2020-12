Manifestantes realizam ato após morte de primas na Baixada Fluminense Aline Cavalcante / Agência O DIA

Por Aline Cavalcante

Publicado 06/12/2020 16:22 | Atualizado 06/12/2020 19:41

Rio - Centenas de familiares e amigos protestaram na tarde deste domingo contra a morte das pequenas Emily Victória Silva dos Santos, de 4 anos, e de Rebeca Beatriz Rodrigues dos Santos, 7 anos , vítimas de bala perdida, na Praça do Pacificador em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Com cartazes e palavras de ordem, os manifestantes pediam por justiça. As primas foram mortas na comunidade do Barro Vermelho, em Jardim Gramacho, na sexta-feira (4), enquanto brincavam na porta de casa.

"Chega de matar nossas crianças, matar inocentes e trabalhadores. Não é porque moramos em comunidade que somos bandidos. Por que atirar em duas crianças? Mataram minhas princesas, dois anjos. Poderia ter sido eu a levar este tiro porque eu passo ali todos os dias. Eu preferia que tivesse sido eu levar este tiro do que passar por esta dor. Hoje eu acordei e minha neta não estava lá pra me dar bom dia para me pedir a bênção, não tenho mais minha bailarina. Ela era meu tesouro, foi uma neta muito esperada. Tínhamos um futuro guardado pra essa menina. E agora, quem vai me devolver ela?", desabafou Lídia Moreira da Silva Santos, avó de Rebeca.

Publicidade

Ana Lucia da Silva Moreira, mãe Emily reforçou que no momento em que as duas crianças foram atingidas não havia confronto. Ela acusa a Polícia Militar pela morte das meninas e de não terem prestado socorro.

"Criança tem direito de brincar na rua, correr, subir em árvore sem que o fim seja a morte. Atiraram na cabeça de uma criança, um tiro de fuzil na cabeça da minha filha, Emily Victória. Não tinha confronto, não tinha operação, arrastão, nada. Atiraram, a polícia atirou e matou elas e não socorreram elas. Foi a comunidade, meus vizinhos, amigos que ajudaram a socorrer as duas".

Publicidade

Ana Lucia disse ainda que vai lutar por justiça. "Não somos lixo, minha filha vai ter justiça. Vou lutar por elas, vou até o fim pelos meus filhos, pela minha sobrinha".

Pessoas que estiveram no local gritavam por justiça enquanto carregavam cartazes com dizeres como: "parem de matar nossas crianças", "vidas negras importam" e "a comunidade hoje chora".

Publicidade



fotogaleria

Apoio de diversos movimentos

Publicidade

Líderes de diversas ONGs e movimentos da Baixada Fluminense, Rocinha, Complexo do Alemão e de outras comunidades do Rio, estiveram na manifestação prestando apoio à família de Rebeca e Emily.

"Estão nos matando de diversas formas. Conheci esta família em ação realizada na comunidade durante a pandemia entregando cesta básica porque eles queriam que a gente morresse de fome, mas a gente dá um jeito pra não morrer de fome, mas a polícia vem e mata a gente de tiro. Quando não é tiro é falta d'água, e quando não é falta d'água a gente não tem emprego. Chega, não vamos aceitar mais", protestou Wesley Teixeira, do Movimenta Caxias.

Publicidade

Presente no ato de protesto, Antonio Carlos Costa, fundador da ONG Rio de Paz, falou sobre a omissão do governo. "Acompanho estes casos desde 2007 e até aqui foram 79 crianças foram vítimas de bala perdida no Rio de Janeiro, só este ano foram 12. Em todos esses anos nada mudou: a autoria dos crimes jamais elucidada, os assassinos jamais punidos, as famílias permanecem ignoradas pelo poder público e nenhuma mudança ocorre em termos de política para segurança pública".

Para Antonio Carlos, a violência que atinge as comunidades é ignorada pelas autoridades. "A maioria das crianças que tiveram a vida interrompida por bala perdida são, em sua maioria, moradores de favela, meninos e meninas pobres. Nisso reside o motivo pelo qual parte da sociedade e do poder público ignorarem estas mortes. Temos que nos organizar a fim de que o sangue do pobre custe caro para o poder público. Não podemos aceitar mais isso"



Policiais não prestaram socorro

Publicidade

"Eu desci do ônibus e ouvi os disparos. Vi que tinha uma viatura da PM que saiu logo depois. A Polícia chega atirando, não pensa nos moradores das comunidades. Eram crianças que estavam brincando na porta de casa", disse Lídia da Silva Moreira Santos.

Publicidade

Em nota, a Polícia Militar disse que policiais estavam em patrulhamento, quando disparos de arma de fogo foram ouvidos, mas negou disparos por parte dos policiais militares.

A Polícia Civil diz que a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) instaurou inquérito para apurar a morte de duas crianças, de 4 e 7 anos. Os cinco policiais militares que estavam na região foram ouvidos e tiveram cinco fuzis e cinco pistolas apreendidas para realização de confronto balístico. Os agentes estão em diligências para apurar as circunstâncias do fato.