Por O Dia

Publicado 09/12/2020 08:23

Rio - Uma ação civil pública ajuizada nesta segunda-feira contra a Companhia Estadual de Água e Esgoto do Rio de Janeiro (Cedae) pede que a Justiça determine o bloqueio nas contas da empresa pública no valor de R$ 100 milhões. Esse dinheiro deverá ser usado para indenizar em danos materiais e morais todos os consumidores afetados com a falta de água por causa da Elevatória do Lameirão . O pedido foi feito pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da 5ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva e Defesa do Consumidor e do Contribuinte da Capital, e a Defensoria Pública do Estado (DPRJ), por meio do Núcleo de Defesa do Consumidor (Nudecon).