Por O Dia

Publicado 22/12/2020 09:42 | Atualizado 22/12/2020 09:44

"Conversei nessa manhã com o presidente da câmara de vereadores Jorge Felipe para que mobilizasse os dirigentes municipais para continuar conduzindo suas obrigações e atendendo a população. Da mesma forma, manteremos o trabalho de transição que já vinha sendo tocado", afirmou ele.

Paes ainda pediu "força e dedicação" dos servidores da rede de saúde, por conta da pandemia.

"Peço especialmente aos servidores da nossa rede de saúde: Passamos por uma pandemia - além das dificuldades já conhecidas - e a população precisa do nosso esforço. Contamos todos com a força e dedicação de vocês!".

Com a prisão do prefeito, o presidente da Câmara dos Vereadores do Rio, vereador Jorge Felippe (DEM), vai assumir o cargo de prefeito do Rio até o dia 31 de dezembro . Na linha sucessória, Fernando MacDowell, vice-prefeito da cidade, assumiria, mas ele morreu em 20 de maio de 2018 em decorrência de um infarto