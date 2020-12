Tijuca debaixo dágua Reprodução Twitter

Rio - As chuvas desta terça-feira deixaram ruas alagadas no Rio. Segundo o Alerta Rio, núcleos de chuva moderada e forte atuaram principalmente sobre a Zona Norte e no Centro. Já houve registro de chuva forte na Tijuca e Santa Teresa. Também chove moderado em pontos da Zona Sul e na Zona Oeste, como Recreio dos Bandeirantes e Barra da Tijuca.

Acúmulo de água provocou interdições da Rua Haddock Lobo, próximo à Rua do Bispo, e na Rua Dr. Satamini, altura da R. do Matoso.

Nas redes sociais, uma moradora relatou que na esquina da Dr. Satamini com a Rua do Matoso está inundada e a praça Afonso Pena também.

Estado todo

Segundo o Operações da Prefeitura do Rio (COR), núcleos de chuva em Santa Cruz já começam a perder intensidade, mas ainda podem causar chuva fraca a moderada em pontos da Zona Oeste. Outros núcleos na Baixada iniciam o deslocamento em direção ao Rio. Previsão de chuva moderada na Zona Norte. No município de São Gonçalo também foi registrado forte chuva.



O COR divulgou também que o município entrou em Estágio de Mobilização às 8h15 desta terça-feira . De acordo com o Alerta Rio, a passagem de uma frente fria pelo oceano deixará o tempo instável hoje. A previsão é de céu nublado a encoberto com condições atmosféricas para ocorrência de pancadas de chuva moderada a forte a partir do final da manhã, podendo vir acompanhadas de raios e rajadas de vento moderado/forte. Máxima prevista de 30°C.

CHUVA FORTE EM LARANJEIRAS (6,4mm), além de chuva moderada em Santa Teresa (4,2mm) e em bairros da Zona Sul, na leitura das 10h.



CHUVA FORTE EM LARANJEIRAS (6,4mm), além de chuva moderada em Santa Teresa (4,2mm) e em bairros da Zona Sul, na leitura das 10h.

Próximos dias

Após a passagem desta frente fria, o transporte de umidade do oceano em direção ao continente manterá o tempo instável, com previsão de chuva fraca a moderada ao longo destes dias, sendo ocasionalmente forte na quarta-feira (23/12). Os modelos numéricos de previsão do tempo indicam estimativa média de chuva de 35mm para quarta-feira (23/12), 25 mm para quinta-feira (24/12) e 20 mm para quinta-feira (25/12).



Já no sábado, o tempo permanecerá instável, com previsão de chuva fraca a moderada, em pontos isolados, durante a noite. As temperaturas estarão em elevação, sendo a máxima prevista de 33ºC.