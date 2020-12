Prefeito do Rio, Marcelo Crivella é preso. Na foto, Crivella deixa a Cidade da Polícia Estefan Radovicz / Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 22/12/2020 15:01 | Atualizado 22/12/2020 15:03

Rio - Um dos advogados de defesa de Marcello Crivella (Republicanos), Alberto Sampaio Júnior, disse, após chegar no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), para uma audiência de custódia , que seu cliente é inocente e que está numa "situação tranquila". Além disso, citou que o político é "um homem com trabalhos voltados à sociedade". Sampaio Júnior alegou ainda que acredita na justiça e que será provada a inocência de Crivella. "Não há nenhuma ligação dele em prática de crime", disse.

Crivella é apontado como líder da organização criminosa. Além dele, foram presos o empresário Rafael Alves, homem forte de Crivella e apontado como operador do esquema, o delegado Fernando Moraes, o ex-tesoureiro de Crivella Mauro Macedo e os empresários Adenor Gonçalves e Cristiano Stockler, da área de seguros.

Quatro dos seis presos foram levados para a Delegacia Fazendária, na Cidade da Polícia, no Jacaré, na Zona Norte do Rio, exceto o delegado Fernando Moraes e o empresário Adenor Gonçalves, que foram levados para a sede da Polinter porque estão com sintomas de covid-19.