Paes falou sobre o plano de vacinação carioca na manhã deste domingo Reginaldo Pimenta / Agência O DIA

Por Yuri Eiras

Publicado 03/01/2021 09:46 | Atualizado 03/01/2021 10:47

Eduardo Paes (DEM) revelou, na manhã deste domingo, que o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, vai divulgar as datas da vacinação contra a Ministério da Saúde, Élcio Franco, cogitou que o plano nacional de imunização possa começar no dia 20 de janeiro. Rio - O prefeitorevelou, na manhã deste domingo, que o ministro da Saúde,, vai divulgar as datas da vacinação contra a covid-19 no país nesta segunda-feira. No início da semana, o secretário-executivo do

"Amanhã, o ministro Pazuello vai anunciar as datas do plano. Já ouvi inclusive a especulação de que seria dia 20 de janeiro. Seria uma bela homenagem ao Dia de São Sebastião, nosso padroeiro", afirmou Paes, após reunião com o seu secretariado e o governador em exercício, Cláudio Castro (PSC), no Palácio da Cidade, em Botafogo.

Perguntado sobre a divulgação das datas do plano nacional de imunização, o superintendente do Ministério da Saúde no Rio, George da Silva Divério, não quis confirmar a informação dada por Paes.

"O ministério manifestou para o prefeito que deve anunciar as datas a partir de amanhã ou amanhã. Mas não posso garantir porque não tenho essa informação. Mas pela evolução dos acontecimentos, acredito que possa ser (amanhã). Temos que aguardar o dia de amanhã", disse.

Paes também detalhou o plano de vacinação da capital fluminense, que vai atingir 2,6 milhões de cariocas na primeira fase. Para isso, serão necessárias 5.095.910 doses de vacina.



A cidade vai seguir a lista de prioridades definida pelo plano nacional

1. Trabalhadores da saúde, idosos a partir de 75 anos, idosos a partir de 60 anos em abrigos, asilos e casas de repouso, indígenas e quilombolas serão vacinados primeiro

2. Idosos de 60 a 74 anos;

3. Pessoas com comorbidade; professores, profissionais da segurança e salvamento, funcionários do sistema prisional e outros trabalhadores de serviços considerados essenciais.

"Nossa Fiocruz já avançou muito nisso (pesquisa da vacina AstraZeneca/Oxford). Vamos seguir as datas do plano. O secretário de Saúde Daniel Soranz vai ter todas as condições para trabalhar, equipar as clínicas da família, que serão o ponto principal de vacinação", enfatizou.

Sobre a vacinação no Rio, o secretário Municipal de Saúde, Daniel Soranz, afirmou que serão 450 pontos de aplicação das doses espalhados pela cidade, a maioria deles em clínicas da família.

"Se não fosse a Clínica da Família, seria muito difícil. São 10,5 mil profissionais de saúde envolvidos. Não é nada simples", declarou Soranz. "O calendário vai ser divulgado pelo programa nacional de imunização. A nossa expectativa é que se inicie no fim de janeiro. Esse calendário vai ser anunciado pelo Ministério da Saúde".

Já Cláudio Castro afirmou que o Rio está preparado para o plano nacional de imunização e que já comprou oito milhões de seringas e que outros oito milhões chegarão ao estado agora em janeiro. Na edição extraordinária do Diário Oficial de ontem, aliás, a Secretaria Municipal de Saúde autorizou a abertura de processo administrativo para a licitação da compra de seringas para a capital.

"Nós já teremos as seringas todas e o material todo para a primeira fase. O Rio vai estar completamente preparado. Se a vacinação começasse na quarta-feira, estaríamos 100% preparados", garantiu.