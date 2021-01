Governador em exercício, Cláudio Castro, participa de Reunião e visita ao centro de diagnóstico de Covid e Bio-Manguinhos - Fiocruz Rogerio Santana

Por O Dia

Publicado 08/01/2021 13:32

Rio - Para fortalecer a parceria entre o Estado do Rio e a Fiocruz, o governador em exercício Cláudio Castro se reuniu, na manhã desta sexta-feira (8), com a presidente da Fundação, Nísia Trindade. Ainda hoje, a instituição apresenta à Anvisa pedido para uso emergencial de dois milhões de doses da vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela Universidade de Oxford em parceria com o laboratório AstraZeneca, dando início a uma importante etapa da imunização. Durante o encontro, governador e presidente visitaram Bio-Manguinhos, centro de produção onde será produzido o imunizante.



"Essa visita vem coroar nossa parceria. Estamos muito perto da população fluminense começar a ser vacinada. Fizemos nosso papel e estamos abastecidos de seringa, agulhas e locais para armazenamento aguardando a chegada da vacina. Como anunciado pelo Ministério da Saúde, há uma possibilidade disso acontecer no próximo dia 20 no país, aniversário da nossa capital. Seria o melhor presente para o Rio nesse início do ano", afirmou o governador em exercício.



O planejamento para abastecer os postos de saúde dos 92 municípios para vacinação foi elaborado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), que adquiriu 16 milhões de seringas e agulhas ao custo de 17 centavos a unidade. Desse total, 8 milhões já foram recebidas pela SES. Ao todo, o Rio contará com mais de 50 milhões desses insumos, além de frigoríficos para armazenar vacinas.



A expectativa é que, também no dia 20 de janeiro, a Fiocruz inicie a produção das primeiras doses da vacina de Oxford. Para a presidente Nísia Trindade, esse é um momento crucial na luta contra a pandemia. A expectativa é que, em abril, todo a fabricação da vacina contra a covid seja realizada pela Fiocruz, que prevê a entrega de 100 milhões de doses até julho.



"Quero agradecer a parceria do Estado nesse momento. A vacina é uma palavra de esperança, e, agora, algo muito concreto. Em breve, esperamos que logo nossa população possa ser vacinada. Também aproveito para reforçar essa cooperação entre Fiocruz e do Governo do Estado na assinatura da escritura definitiva para o terreno onde será construído o complexo de vacinas, que é uma grande contribuição para o país", destacou.



Estado e Fiocruz



No início de dezembro, Governo do Estado e Friocruz assinaram a escritura definitiva do terreno onde será instalado o Complexo Industrial de Biotecnologia em Saúde (CIBS), no Distrito Industrial de Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. O espaço, cedido pela Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro (Codin), receberá a maior fábrica de vacinas da América Latina, que vai quadruplicar a capacidade de produção anual de frascos de imunizantes e biofármacos da Fiocruz.