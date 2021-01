O governador afastado Wilson Witzel (PSC) Reprodução Internet

"Considero uma peça importante dessa trama", avalia o deputado estadual Waldeck Carneiro (PT), relator do processo e autor do pedido de depoimento do empresário.

Todos os membros do Tribunal Especial Misto têm direito a perguntas às testemunhas. Ao final de todos os depoimentos das testemunhas, o relator (deputado Carneiro) faz o relatório do processo no Tribunal Especial Misto e dá seu voto. Os demais membros do tribunal podem acompanhar seu voto, ou não.

A localização de Torres aconteceu graças à uma determinação do presidente do TJRJ, o desembargador Claudio de Mello Tavares, de realizar buscas em sistemas como Light, Naturgy, CDL, Renajud (trânsito), Siel (cadastro eleitoral), Infoseg (rede de informações de segurança pública) e também no sistema Infojud (serviço oferecido aos magistrados visando atender solicitações do Judiciário à Receita Federal).

