Publicado 10/01/2021 17:23

Rio - A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) removeu, neste fim de semana 614 veículos por estacionamento irregular na orla. A fiscalização atende ao decreto que restringe o estacionamento nessas áreas aos fins de semana e feriados como medida preventiva de combate à pandemia de covid-19. A operação contou com 34 reboques da Coordenadoria de Fiscalização de Estacionamentos e Reboques (Cfer) por dia.

Estacionamento proibido

Já os usuários de vagas especiais (idosos e deficientes físicos) devem expor o cartão obrigatório de beneficiário. A multa para este tipo de estacionamento irregular, pelo Código de Trânsito, é de R$ 195,23, além das tarifas de reboque.

Os depósitos municipais (São Cristóvão e Recreio dos Bandeirantes) funcionam todos os dias – inclusive aos fins de semana e feriados -, das 8h às 17h, com o acesso aos setores de atendimento seguindo as determinações das "regras de ouro" contra a pandemia.O cidadão pode consultar se teve o veículo removido por estacionamento irregular pela Prefeitura no site da Seop: http://www.rio.rj.gov.br/web/seop . Para evitar fraudes, o pagamento das taxas deve ser efetuado diretamente em caixas eletrônicos, bancos e em estabelecimentos essenciais conveniados, como supermercados e farmácias, não sendo executado via internet ou aplicativos.