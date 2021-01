Áreas de lazer seguem fechadas neste domingo no Rio Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 10/01/2021 13:14

ele voltou atrás da decisão.

Rio - Cariocas e turistas que haviam se planejado para fazer um passeio nas áreas de lazer da cidade do Rio tiveram que mudar os planos neste domingo de sol. O prefeito Eduardo Paes havia determinado a volta do esquema de fechamento , aos domingos, para veículos em vias públicas da cidade — como Aterro, Copacabana, Ipanema e Leblon —, que se transformam em áreas de lazer, no entanto, na quinta-feira (7)

O adiamento da reabertura na cidade se deu pela falta de tempo em planejar uma campanha conscientização para a utilização segura dos espaços públicos, que está sendo desenvolvida pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS). De acordo com Paes, uma nova data para a reabertura será anunciada.

As áreas haviam sido suspensas no começo de dezembro do ano passado , ainda sob a administração de Marcelo Crivella. Na ocasião, a Prefeitura informou que os ambulantes legais que atuam na orla receberiam cestas básicas enquanto durarem as novas medidas.

Veja quais são as proibições:

- Proibição de estacionamento na orla nos fins de semana e feriados

- Cancelamento das áreas de lazer nas orlas de Copacabana, Ipanema e Leblon e no Aterro do Flamengo aos domingos e feriados (as pistas, portanto, não serão fechadas ao trânsito de veículos)

