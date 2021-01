Marcinho, ex-Botafogo, deixa a delegacia ao lado do pai Estefan Radovicz / Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 11/01/2021 11:43

As imagens mostram o percurso percorrido pelo jogador no dia do acidente, que vitimou Alexandre Silva Lima, de 44 anos, que morreu na hora, e a mulher dele, a professora Maria Cristina José Soares, 56 anos. Ela morreu após ficar internada em estado grave durante uma semana.

O vídeo mostra Marcinho em um supermercado, onde ele fica quase meia hora. Ele deixa o estabelecimento comercial e pouco tempo depois, o jogador atropela o casal.

Marcinho não presta socorro às vítimas, ele deixa o carro em uma via próxima ao local do acidente, e segue a pé para casa de um amigo no Recreio dos Bandeirantes.

Juntos há 13 anos, o casal de professores do Centro Federal de Educação Tecnológica (Cefet) tinha ido à praia jogar flores para Iemanjá na noite do dia 30 para evitar aglomerações na virada.

Em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, Marcinho afirmou que não estava dirigindo acima da velocidade permitida e disse que não prestou socorro às vítimas por ter medo de ser linchado. "Eu fiquei com medo de ser realmente linchado", alegou o jogador de futebol à reportagem.

Investigação aponta que Marcinho estava acima da velocidade

O delegado Alan Luxardo, titular da 42ª DP (Recreio) e responsável pela investigação, informou que a evidência é que o jogador de futebol Marcinho estava a uma velocidade maior do que a informada na hora do acidente. No entanto, apenas o laudo pericial poderá constatar a informação. Marcinho será indiciado por duplo homicídio culposo.

Em depoimento, Marcinho disse que o casal atravessou fora da faixa de pedestres, garantiu que não estava embriagado e que dirigia em baixa velocidade – a cerca de 60km/h, abaixo do limite de 70km/h da pista. Apesar da versão, o veículo, uma Mini Cooper preta, ficou destruído. O jogador disse que não socorreu as vítimas porque teve medo de linchamento.

O veículo está registrado em nome de uma empresa de produtos hospitalares cujo sócio é Sergio Lemos de Oliveira, pai e empresário de Marcinho. Após ser localizado e submetido a perícia, o carro foi rebocado por um guincho da seguradora até a garagem da casa do pai de Marcinho - a partir daí a Polícia Civil passou a considerar o jogador suspeito.