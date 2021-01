Teste rápido para a covid-19 Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 11/01/2021 23:27 | Atualizado 11/01/2021 23:30

Rio - A Prefeitura do Rio anunciou, na noite desta segunda-feira, que foram registradas 1.881 autonotificações de covid-19 – sendo 1.267 pelo aplicativo e as demais pela Central 1746 . De acordo com a prefeitura, o objetivo é testar inicialmente cerca de 450 mil pessoas, já a partir desta semana. Os novos exames compõem a estratégia de testagem do município, que será ampliada. Eles serão realizados nas unidades básicas de saúde, seguindo os critérios estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde e pelo Ministério da Saúde. A prefeitura ainda ressalta que não é uma testagem em massa, os testes serão realizados em pessoas com até sete dias do início dos sintomas.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a partir da autonotificação, o cidadão receberá o retorno de sua equipe de saúde da família, que avaliará o relato e os sintomas do paciente e, havendo indicação, o teste será agendado para a unidade de Atenção Primária mais próxima. Não havendo indicação, o usuário receberá as orientações pertinentes da equipe de saúde.

"Esses testes são fundamentais para interromper a cadeia de transmissão da Covid-19. A gente consegue dar o resultado rápido para a população. As pessoas vão poder acessar esse teste por meio de um aplicativo e do canal de atendimento do 1746, onde quem tiver qualquer sintoma de coronavírus pode se autonotificar, colocar a data do início do sintoma, e, a partir daí, uma equipe da Saúde da Família vai entrar em contato e definir se aquele cidadão precisa ou não realizar o teste", disse Daniel Soranz.



Agendamento por aplicativo



Após o aplicativo 'Rio Covid-19' estar instalado no aparelho celular, o usuário deve responder uma série de questionamentos.

1. Se é morador do município;

2. O CEP da sua residência e o bairro;

3. CPF e nome;

4. Data de nascimento;

5. Sexo, peso e altura;

6. Email e celular;

7. Informar se faz parte do grupo de risco, se está grávida ou se tem comorbidades como diabetes, asma, hipertensão ou cancêr

8. Informar data de início dos sintomas;

9. Marcar os sintomas que apresentou, como tosse, febre acima de 38 graus, dor de garganta, falta de ar, dores musculares, diarreia, dor de barriga, perda de apetite, perda do olfato (cheiro), náusea ou vômito;

10. Informar algum outro sintoma;

11. Responder se já realizou o exame PCR para a covid;

O aplicativo indica que, em caso de piora nos sintomas, o paciente deve procurar a clínica da família mais próxima. Se for o caso, um funcionário da prefeitura entra em contato e indica onde a pessoa pode ser testada.