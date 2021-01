Prefeitura do Rio libera as orlas da Zona Sul para lazer e estacionamento Daniel Castelo Branco

Publicado 12/01/2021 12:10

Rio - A Prefeitura do Rio publicou, nesta terça-feira, um decreto autorizando o uso das orlas da Zona Sul como áreas de lazer e estacionamento . A liberação contempla as avenidas Delfim Moreira, no Leblon, Vieira Souto, em Ipanema, Atlântica, em Copacabana, e o Aterro do Flamengo.

As orlas serão fechadas para lazer aos domingos e feriados e o decreto entra em vigor a partir desta terça-feira. De acordo com a prefeitura, "regulamentações futuras poderão ser realizadas pela Secretaria Municipal de Transportes (SMTR)".

A liberação das orlas vão de encontro com as regras determinadas pela gestão anterior da prefeitura, no dia 10 de dezembro, com o objetivo de conter aglomerações por conta da disseminação da covid-19 na cidade.

Boletim Epidemiológico da Covid-19

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, divulgou na última sexta-feira, o primeiro Boletim Epidemiológico da Covid-19 da cidade, elaborado pelo novo Centro de Operações de Emergências (COE covid-19 Rio). Do início da pandemia até o momento, foram registrados 171.843 casos da doença, o que representa uma taxa de incidência de 2.579 casos a cada 100 mil habitantes. A cidade do Rio contabiliza, até o momento, 174.347 casos confirmados de covid-19 e 15.533 óbitos pela doença.