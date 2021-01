Por O Dia

Rio - A Polícia Civil informou, nesta terça-feira (12), que não há indícios de que um homem levado para a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) tenha ligação com o desaparecimento dos três meninos que moram na comunidade Castelar. O homem foi capturado e torturado por traficantes e, segundo informações, teria confessado a morte das crianças em um ritual de magias. Lucas Matheus, Alexandre da Silva e Fernando Henrique, que têm entre 8 e 11 anos, estão desaparecidos há mais de duas semanas.Familiares das três crianças acampam há mais de 12 horas na porta da delegacia. Eles cobram respostas da Polícia Civil sobre o paradeiro das crianças.De acordo com a DHBF um homem que não teve a identidade revelada foi entregue à polícia sob a suspeita de estar envolvido no sumiço dos meninos. Ele passou a noite na sede da especializada e prestou depoimento.Segundo os investigadores, ele negou que saiba o paradeiro das crianças e disse ter sido torturado dentro da comunidade.Nas redes sociais, páginas da Baixada Fluminense diziam que um homem acusado de sumir com os amigos tinha sido encontrado em Belford Roxo.A respeito de um homem encaminhado à Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) por familiares dos três meninos desaparecidos em Belford Roxo, a Polícia Civil esclarece que seu suposto envolvimento com o crime se trata de notícia falsa. Segundo apurado, ele não tem qualquer relação com o caso.