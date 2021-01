Por O Dia

Publicado 12/01/2021 20:29 | Atualizado 12/01/2021 21:30

Rio - Oito corpos foram encontrados, nesta terça-feira, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Segundo moradores, os corpos teriam sido encontrados na região após uma operação na comunidade do Roseiral, na segunda-feira (11) . A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o caso.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 39º BPM (Belford Roxo) foram acionadas para checar a presença dos corpos de três homens na Avenida Joaquim da Costa Lima, em Vila Pauline. No local, os policiais confirmaram a denúncia. Já na parte da tarde, outros cinco corpos masculinos foram encontrados na Praça Santa Marta, no bairro Maringá. Os policiais isolaram a área e acionaram a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense.

Confronto na região

Uma megaoperação da Polícia Militar em Belford Roxo para implementar o primeiro Destacamento de Polícia Militar do 39º Batalhão no bairro Roseiral gerou uma onda de represálias por parte de criminosos da região nesta segunda-feira (11). Em protesto contra a implementação da unidade, traficantes atearam fogo em um ônibus na Avenida Joaquim da Costa Lima, altura do Parque São Vicente.

Na ação, militares prenderam um suspeito de envolvimento no tráfico da região e apreenderam uma pistola calibre .45, quatro granadas, dois carregadores, munições, entorpecentes e um radiotransmissor. Pela tarde, outros cinco suspeitos e sete fuzis, quatro pistolas e dois revólveres foram apreendidos pelos policiais.