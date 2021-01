Rio,05/08/2020 -COVID-19 -CORONAVIRUS,NOVA IGUACU,Hospitais de campanha do estado comecam a ser desmontados. Na foto, fachada do Hospital de Campanha de Nova Iguacu.Foto: Cleber Mendes/Agência O Dia Cléber Mendes

Por O Dia

Publicado 12/01/2021 21:05 | Atualizado 12/01/2021 21:09

Rio – Um novo edital para escolher a empresa que administrará o Hospital Modular de Nova Iguaçu, que tinha inauguração prevista para o próximo dia 20 , será publicado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) após o veto do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) a um contrato firmado com a Organização Social Cruz Vermelha Brasileira – Filial Rio Grande do Sul (CVB/RS).

De acordo com o TCE-RJ, foi aplicada a sanção de declaração de inidoneidade à OS, após assinatura de contrato de forma irregular com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, em 2018, por meio da Secretaria Estadual de Saúde. A CVB/RS já havia sido considerada inidônea no município catarinense de Balneário Camboriú (SC).

Publicidade

Com a decisão, a Organização Social está impedida de participação de licitação na administração pública direta, indireta e fundacional pelo prazo de cinco anos. A decisão foi aprovada por unanimidade pelo plenário da Corte de Contas em sessão telepresencial realizada em outubro do ano passado.

Procurada, a SES esclarece que o processo seletivo para a escolha da empresa que vai administrar o Hospital Modular de Nova Iguaçu será novamente publicado, em atenção à decisão do TCE-RJ. A medida determina um prazo mínimo de sete dias entre a publicação do edital e a data de recebimento das novas propostas.

Publicidade

"A SES esclarece ainda que, embora a Fundação Saúde venha expandindo seu espaço de atuação na prestação de serviços à saúde, o Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal (ofício nº 257495/2020/ME) notificou o Estado proibindo novas contratações de pessoal. Para o funcionamento da unidade é essencial a contratação de recursos humanos. Dessa forma, a única alternativa viável no momento é a gestão via organização social", afirma a pasta em nota.

A expectativa com a inauguração ainda este mês era de abrir 150 leitos, sendo 100 de enfermaria e 50 de CTI. O anúncio foi feito na semana passada pelo secretário estadual de Saúde, Carlos Alberto Chaves, durante uma coletiva de imprensa.

Publicidade

"Fizemos uma licitação, que está terminando agora… E esse hospital ele é muito mais importante por uma coisa só, porque hoje está pensando na pandemia, covid, ele servirá de retaguarda para aquela região. Retaguarda não é depósito de doente, retaguarda é pacientes que ficam na UPA, que tem possibilidade de terapia e voltaram para sua normalidade e acaba toda aquela busca sanitária ali dentro", disse, na ocasião, Chaves.



A reportagem tentou contato com a CVB/RS e o espaço está aberto para manifestação.