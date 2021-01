Avenida Niemeyer Gilvan de Souza / Agencia O Dia

Publicado 13/01/2021 07:54 | Atualizado 13/01/2021 07:59

Rio - A Prefeitura do Rio informou que a Avenida Niemeyer será fechada em determinados horários a partir desta quinta-feira para a realização de serviços de limpeza na encosta.



Segundo a Secretaria de Infraestrutura, por meio da Geo-Rio, o serviço de manutenção acontecerá até o dia 22 de janeiro. "Essa é uma ação preventiva que ocorrerá sempre que os técnicos identificarem necessidade".

A via ficará interditada das 22h às 5h às quintas, sextas, segundas e terças. Nos sábados, domingos e feriados, o fechamento se dará entre as 9h e 17h.

O acesso de moradores (entrada e saída) da Avenida Niemeyer, no trecho entre as edificações nºs 550 e 101, será realizado pelo bairro de São Conrado; via Avenida Prefeito Mendes de Morais, através das seguintes vias principais (e suas adjacentes): Túnel Acústico Rafael Mascarenhas, Túnel Zuzu Angel, Autoestrada Engenheiro Fernando Mac Dowell e Avenida Prefeito Mendes de Morais.

