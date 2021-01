Condomínio onde o bebê foi encontrado Reprodução

Por O Dia

Publicado 13/01/2021 09:27

Rio - Um bebê foi encontrado morto em um apartamento no bairro Valverde, em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, na noite desta terça-feira. De acordo com relatos de moradores, o recém-nascido estava abandonado no chão, com um saco plástico enrolado na cabeça. Duas pessoas foram conduzidas para a delegacia.

Ainda segundo os relatos, vizinhos sentiram um forte cheiro vindo do apartamento e encontraram o bebê já morto. Pelo estado de decomposição do corpo, ele já estaria lá há alguns dias.

Segundo a Polícia Militar, o 20ºBPM (Mesquita) foi acionado para verificar ocorrência e no endereço indicado. O local foi isolado para perícia e a ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).