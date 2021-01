Por O Dia

Publicado 13/01/2021 11:33 | Atualizado 13/01/2021 11:50

Rio – A Polícia Civil identificou como Kelly e Ariel os pais do bebê recém-nascido encontrado morto, na noite desta terça-feira (12), dentro de um apartamento do conjunto habitacional Minha Casa, Minha Vida do bairro Valverde, em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense . O casal foi levado para a sede da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) e prestou depoimento.A Polícia Civil não entrou em detalhes sobre o caso e não informou se o casal ficou detido.O corpo da criança foi encontrado por vizinhos do casal que desconfiaram do mau cheiro que vinha de dentro do imóvel. Testemunhas contaram à polícia que o cadáver do recém-nascido estava jogado no chão, com um saco plástico na cabeça e em estado avançado de decomposição.A assessoria de imprensa da Secretaria estadual da PM disse, em nota, que o 20º BPM (Mesquita) foi acionado para verificar ocorrência no bairro Valverde, no município de Nova Iguaçu. No endereço indicado, um feto foi encontrado. O local foi isolado para perícia e a ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Homicídio da Baixada Fluminense.