Publicado 14/01/2021 10:50

Rio - O Tribunal Regional do Trabalho decidiu, nesta quarta-feira, que os professores da rede particular de ensino do município do Rio de Janeiro que fazem parte do grupo de risco definido pelas autoridades de saúde estão impedidos de retomar as atividades de forma presencial, devendo prosseguir com as aulas por meio remoto. No entanto, as aulas presenciais nas escolas e creches particulares da cidade do Rio serão mantidas . A decisão judicial contempla desde a educação infantil até o ensino médio.