15/01/2021

Rio - As aulas presenciais na rede estadual do Rio serão retomadas em março para 70 mil alunos em situação de vulnerabilidade social. O número de alunos que poderão voltar ao ensino presencial representa 10% do total. Já o início do ano letivo, à distância, está previsto para o dia 4 de fevereiro, um mês antes. Os anúncios foram feitos na noite desta quinta-feira, em uma live do governador em exercício, Cláudio Castro, com o secretário estadual de Educação, Comte Bittencourt.

No encontro virtual, o governador e o secretário argumentaram que a volta desses estudantes é importante porque foram os mais afetados durante o período em que as escolas ficaram fechadas. Os detalhes do retorno às atividades presenciais serão discutidos em uma reunião marcada para esta sexta-feira, informou o secretário Comte Bittencourt.

"Não é uma decisão fácil e há uma preocupação com a curva pandêmica, mas a escola estará mais preparada estruturalmente. Nós teremos reuniões de equipe para receber individualmente os alunos e vamos dar alimentação nas unidades. Nesse processo de fechamento, eles ficaram à margem da educação porque eles não têm dispositivos (smartphones ou tablets para a educação à distância). Chegar a eles foi quase impossível em alguns territórios da região metropolitana", afirmou o secretário.



De acordo com eles, o retorno será híbrido e o Estado estuda estabelecer horários alternativos para que os alunos não entrem ou saiam dos colégios em horários de pico e corram riscos em transportes públicos lotados. Assim, é cogitado um horário que pegaria do meio da manhã até o meio da tarde, por exemplo. Castro também informou que os alunos que ficaram com déficit de conteúdo terão atividades extras remotas e presenciais na tentativa de recuperar o que perderam no ano de 2020.

O governador comentou ainda que o número de matrículas realizadas este ano é bastante superior aos anos anteriores. Segundo ele, houve mais de 500 mil renovações de matrícula. "São 70 mil alunos a mais do que em 2019, o que mostra a vontade do nosso aluno de estudar", disse ele. "Agora nós vamos atrás de cada um que não foi fazer a sua. Vamos sondar essas famílias para ver que tipo de apoio essas famílias precisam", completou Comte.

A Secretaria de Estado de Educação (Seeduc) informou que, para o ensino remoto, além do material didático impresso produzido pelos professores da rede, a pasta planeja adquirir um link patrocinado para que os alunos tenham acesso ilimitado aos conteúdos oferecidos pela internet. A Seeduc também disse que deve focar na construção de um novo modelo de avaliação diagnóstica a ser aplicado em todos os alunos, de todas as séries, com o objetivo de entender as possíveis lacunas no aprendizado deixadas ao longo de 2020.