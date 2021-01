Por Yuri Eiras

Publicado 15/01/2021 12:15 | Atualizado 15/01/2021 12:15

Rio - A ajuda vem de todos os lados. Doações não param de chegar ao complexo esportivo Miécimo da Silva, em Campo Grande, onde famílias atingidas pelo incêndio estão abrigadas. Na noite de quinta-feira, o fogo destruiu a ocupação Jesuítas, que fica dentro de um condomínio em Santa Cruz . Havia cerca de 250 moradias no local.Doações podem ser feitas nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) espalhados pela cidade e na própria entrada do Miécimo, localizado na Rua Olinda Ellis, 470, em Campo Grande. Funcionários do complexo esportivo auxiliam a Secretaria de Assistência Social na distribuição das doações. Brinquedos, roupas, calçados e alimentos são aceitos. Mas os desabrigados necessitam, neste momento, especialmente de roupas infantis, já que a ocupação contava com centenas de crianças."Perdemos fogão, roupa, perdemos tudo. Só deu para sair com a roupa do corpo. O sentimento é de estar sem chão", lamentou Dennis Ramos, morador da ocupação.