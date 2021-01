Nego do Borel fez vários Stories na noite desta sexta-feira Reprodução / Instagram

A apreensão da arma falsa foi feita pela 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes), após Duda dizer que o ex-noivo tinha um fuzil em casa.

A apreensão da arma falsa foi feita pela 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes), após Duda dizer que o ex-noivo tinha um fuzil em casa.

"A polícia veio aqui, levou um fuzil que estava aqui. Fui acusado que tinha uma arma dentro de casa, sendo que era uma arma de air soft, e ela sabia disso, mas está tudo bem, tudo na mão de deus", disse.

São Paulo Portugal, em 2018.

Nego aproveitou para se defender das acusações de Duda, sem citar especificamente qual delas. Desde que os dois se separaram, no fim do ano passado, a atriz vem alegando que o cantor não é quem o público conhece. Na última quinta-feira, ela disse à polícia de que foi dopada com remédios e estuprada por ele durante uma viagem do então casal para, em 2018.

"Em breve vocês saberão da verdade, tá na mão da Justiça, na mão do juiz, na mão da polícia. Vocês marquem o dia de hoje, eu vou poder mostrar, provar toda a verdade para vocês. A gente está juntando tudo, pegando tudo, está muito dentro da lei, muito correto", garantiu Nego.

Além do suposto estupro, Duda também vem acusando o cantor de tê-la traído, a agredido e transmitido HPV, uma doença sexualmente transmissível, para ela. Ele aproveitou os vídeos desta sexta para também se defender de outras acusações.

"Estou sendo acusado de estar envolvido com o tráfico. Eu já falei aqui, eu conheço traficante, polícia, milícia, bandido, eu conheço tudo quanto é tipo de gente, sendo que isso não quer dizer que eu faça as mesmas coisas que eles fazem", afirmou.

Procurada pelo DIA, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse que a 1ª Delegacia de Defesa da Mulher (1ª DDM) registrou na quinta-feira uma denúncia de Duda de como lesão corporal, violência doméstica, estupro de vulnerável, ameaça e injúria contra o cantor. O caso foi encaminhado para a 2ª DDM.

"A equipe da unidade instaurou inquérito policial para investigar e esclarecer todos os fatos", a secretaria acrescentou, em nota.

Sobre a ocorrência aberta por Nego do Borel, a Polícia Civil do Rio informou que ela foi registrada na delegacia do Recreio que "todos os envolvidos serão ouvidos na unidade policial".

"Outras diligências estão sendo realizadas para esclarecer o caso", acrescentou.