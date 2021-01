PM preso é do batalhão de Angra dos Reis Divulgação / Polícia Militar

Por O Dia

Publicado 17/01/2021 14:45

Rio - Um PM do 33º BPM (Angra dos Reis) foi preso no momento em que cobrava dinheiro da milícia que age em Comendador Soares, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O soldado foi capturado juntamente com outros três comparsas, quando estava dentro de um estabelecimento comercial na Avenida Ministro Lafayete, no Jardim Canaã.

De acordo com a Polícia Militar, o bando foi preso após informações recebidas pelo Disque Denúncia, que foram repassadas à 8ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (Complexo do Alemão). Quando viu os agentes da Corregedoria, o soldado tentou se desfazer do dinheiro da extorsão que estava com ele e de um celular.



Publicidade

Ainda segundo a PM, os outros três suspeitos foram abordados quando estavam dentro de um Palio Weekend cinza dando cobertura ao soldado. Contra um deles havia um mandado de prisão em aberto. A identificação dos quatro não foi revelada.

Com a quadrilha, foram apreendidos R$ 105,60 em espécie, uma pistola Glock calibre .40, três carregadores de munição da PM, uma moto Honda CG amarela sem placa, dois celulares, além do Palio.

Publicidade

O material e os presos foram levados para a 52ª DP (Nova Iguaçu), onde todos foram autuados por formação de milícia privada e extorsão. O soldado foi levado à Unidade Prisional da Polícia Militar, em Niterói.