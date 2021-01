Suspeito foi preso na tarde desta sexta-feira Reprodução / Internet

Por O Dia

Publicado 20/01/2021 07:31 | Atualizado 20/01/2021 15:05

Rio - Policiais da 32ª DP (Taquara) prenderam, nesta terça-feira, um homem suspeito de fazer parte da quadrilha de Wellington da Silva Braga, conhecido como Ecko, um dos criminosos mais procurados do estado. Allan Sílvio de Souza, o Cavanha, foi detido em casa, na Gardênia Azul, na Zona Oeste do Rio.

De acordo com o delegado Alessandro Petralanda, titular da da 32ª DP, Cavanha estava com uma espingarda, um revólver, munições, um caderno de anotações e um radiotransmissor. Ele seria responsável por fazer instalação clandestina de sinal de TV à cabo na região.

Na delegacia, Allan foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Ele pagou fiança e foi solto. A 32ª DP instaurou um procedimento para apurar a suposta participação dele no Bonde do Ecko.

Allan se defende dizendo que é líder comunitário na comunidade Canal do Anil e que foi vítima de uma armação.

"Tem muita gente que não está satisfeito com o meu trabalho na comunidade Canal do Anil. Hoje, até tentaram me envolver com a milícia para tentar me parar. Armaram tudo, mas pela honra e Glória do meu Senhor, estou aqui de pé fortificado.



Agradeço cada apoio e você que me denunciou, eu estou de volta para continuar o que sempre fiz pela comunidade Canal do Anil. Não é uma denúncia anônima que vai parar com meus projetos. Hoje, você perdeu.

Que Deus venha te dar muita saúde para continuar vendo minha vitória. Eu não sou miliciano, não tenho vínculo com crime organizado. Covarde são os que bateram palmas, pensando que eu ia ficar preso. Estou livre, para mais uma derrota do meus inimigos", se defendeu, em um post nas redes sociais.

Questionada novamente pela reportagem, a Polícia Civil reafirmou que Allan tem ligações com um grupo paramilitar que atua na região.