Coronavac

Por Bernardo Costa

Publicado 18/01/2021 20:16 | Atualizado 18/01/2021 21:04

Rio - O governo do estado começa a distribuir, às 6h desta terça-feira, 300 mil doses de CoronaVac para as 92 cidades do Rio. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), no início da noite. Segundo a SES, até às 22h desta segunda-feira chegam ao Rio 180 mil imunizantes. E, nas primeiras horas da manhã desta terça-feira, mais 120 mil. É a primeira remessa de vacina contra a covid-19 a ser distribuída no Estado do Rio de Janeiro.

Enquanto isso, o Instituto Butantan e a Fiocruz aguardam o envio de insumos da China para a produção de mais doses da CoronaVac e AstraZeneca/Oxford, respectivamente.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou, no início da noite desta segunda-feira, que sua equipe já está trabalhando na triagem de informações para a análise do pedido de uso emergencial de 4,8 milhões de doses da CoronaVac, feito nesta manhã pelo Instituto Butantan. O quantitativo soma-se às seis milhões de doses entregues ao governo federal e faz parte do volume de 46 milhões de imunizantes previstos, em contrato, para serem entregues até abril.

Segundo a Anvisa, não haverá retrabalho com a análise de dados e informações já verificados durante a aprovação, no domingo, da primeira remessa das seis milhões de doses: apenas dados e questões específicas do novo pedido serão analisados. Com isso, o período de 10 dias para a conclusão dos pedidos de uso emergencial deve ser encurtado.



Em outra frente, o Instituto Butantan aguarda o envio de insumos pelo laboratório chinês Sinovac para a produção de mais doses da CoronaVac. Segundo o diretor do instituto, Dimas Covas, a capacidade diária de produção das doses a partir da matéria-prima será de um milhão por dia.

"O governo chinês precisa autorizar a exportação dessa matéria-prima, que já está disponível na Sinovac desde meados deste mês. Na minha percepção, com a autorização da Anvisa, esse processo de envio pelo governo chinês será facilitado", disse Divas Covas, em entrevista coletiva na manhã desta segunda-feira, em São Paulo.



Já a Fiocruz, no Rio, aguarda o envio da matéria-prima da AstraZeneca, também da China, para o início da produção, em Bio Manguinhos, das doses da vacina desenvolvida pela Oxford. Ainda não há data definida para a chegada dos insumos. Segundo a Fiocruz, é responsabilidade da AstraZeneca entregar o material, cujo envio, segundo a instituição, ainda está dentro do cronograma contratual.



Com a chegada dos insumos, a Fiocruz informou que poderá entregar ao governo federal 50 milhões de doses até abril e um total de 100,4 milhões até junho. Até o final do ano, a previsão é entregar outras 110 milhões de doses do imunizante.

Procurada pela reportagem, a representante da AstraZeneca no Brasil informou que "a empresa continua trabalhando para liberar os lotes planejados de IFA (Ingrediente Farmacêutico Ativo) para a vacina o mais rápido possível".

A Fiocruz também aguarda o envio de duas milhões de doses prontas da vacina AstraZeneca/Oxford contratadas junto ao fabricante Instituo Serum, da Índia. Segundo o Ministério da Saúde, o governo segue em tratativas diplomáticas com o governo da Índia para a definição da data de liberação do imunizante. Também não há uma data definida para o envio dessas doses.

"Todas as medidas que cabem ao Ministério da Saúde foram executadas, desde a compra da vacina em sua totalidade, emissão de documentos de importação e exportação, além de contratação de transporte. A expectativa é que os dois milhões de doses da vacina Astrazeneca/Oxford cheguem ao Brasil com a máxima brevidade possível", diz o Ministério da Saúde, em nota.