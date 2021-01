CoronaVac, vacina contra a covid-19 desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/01/2021 21:21 | Atualizado 18/01/2021 21:46

Rio - O Rio de Janeiro vacinou as duas primeiras pessoas contra a covid-19, na tarde desta segunda-feira, aos pés do Cristo Redentor . Terezinha da Conceição, 80, e Dulcinéia da Silva Lopes, 59 anos, técnica de enfermagem, foram as imunizadas. O estado terá uma tiragem inicial de 480 mil vacinas. Cerca de 240 mil pessoas serão imunizadas.

Como o número de doses foi reduzido (487.520), poucos grupos prioritários vão ser imunizados neste primeiro momento. Como são duas aplicações para imunizar cada pessoa, 232.521 fluminenses devem ser vacinados.



Perguntas e respostas sobre a vacinação:

- A vacinação possui quantas etapas?

A vacinação possui quatro fases. A primeira é para trabalhadores de saúde; pessoas de 75 anos ou mais; pessoas de 60 anos ou mais institucionalizadas; população indígena aldeado em terras demarcadas aldeada; povos e comunidades tradicionais ribeirinhas.

A segunda é para pessoas de 60 a 74 anos. A terceira é para pessoas com comorbidades. E a quarta e última, para trabalhadores da educação, profissionais das forças de segurança e salvamento, pessoas em situação de rua, funcionários do sistema prisional, população privada de liberdade, pessoas com deficiência, e trabalhadores de serviços essenciais.

- Quais pessoas podem ser vacinadas na primeira etapa?

Os trabalhadores de saúde da linha de frente serão a prioridade, o que corresponde a 34% dos trabalhadores da área de saúde. Trabalhadores envolvidos na vacinação também estão incluídos no primeiro grupo a ser vacinação .

Idosos acima de 60 anos moradores de instituições de longa permanência, pessoas com deficiência a partir de 18 anos moradores de residências inclusivas e população indígena e quilombolas completam este grupo.

- Quantas doses a pessoa precisa tomar?

Cada pessoa que for vacinada pela CoronaVac vai receber duas doses, com intervalo de duas ou três semanas. Na capital, serão aproximadamente de 110 mil pessoas.



- Quais grupos não podem se vacinar?

Gestantes e menores de 18 não devem tomar a vacina. A explicação é que se trata de uma medida de cautela, porque não houve tempo para formular testes precisos com grávidas e lactantes.

- Onde serão aplicadas as doses?

Nesta primeira etapa, não haverá vacinação em postos de saúde. A vacinação acontecerá em 450 pontos, em 236 salas de vacina em Clínicas da Família. A campanha vai envolver 10,5 mil profissionais de saúde. Os profissionais de saúde e idosos em abrigos serão vacinados nas unidades que trabalham e nas instituições que estão.

Preciso levar algum documento ou me cadastrar em algum site?

Não. Todas as pessoas serão vacinadas, mesmo que não apresentem algum documento. Basta comprovar que pertence ao grupo prioritário correspondente à fase da vacinação.