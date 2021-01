Crianças são assaltadas enquanto brincavam em Irajá Reprodução/TV Globo

Por O Dia

Publicado 19/01/2021 10:56

Rio - Crianças foram assaltadas enquanto brincavam na calçada da Rua Lúcio de Araújo, em Irajá, Zona Norte, por volta das 20h10, desta segunda-feira. Câmeras de segurança registraram toda a ação. Nas imagens, é possível observar o momento em que o bandido mostra a arma para os três garotos, com idades entre 5 e 10 anos, e toma os celulares deles. Após o crime, o homem fugiu.

A mãe de dois dos três meninos que tiveram os celulares roubados contou que o homem ordenou que eles não gritassem.

O vídeo será analisado pela 27ª DP (Vicente de Carvalho), onde a ocorrência será registrada.

De acordo com a Polícia Militar, o batalhão do 41ºBPM (Irajá) desenvolve ações de ostensividade com o intuito de prevenir práticas criminosas e colaborar com a sensação de segurança da população.



Ainda de acordo com eles, o batalhão obteve redução de 36% nos crimes de roubo de aparelho celular quando comparados os períodos janeiro-novembro de 2020 e janeiro-novembro de 2019, segundo os dados compilados pelo Instituto de Segurança Pública (ISP). Os delitos de roubo de rua diminuíram 27.4% no mesmo período citado.



As rondas feitas pela unidade são alinhadas à análise da mancha criminal. Este estudo dos índices criminais da área é constante para que medidas sejam reformuladas visando conter possíveis delitos.



A Polícia Militar ressalta que é de suma importância que a população colabore realizando denúncias através do Disque-Denúncia 2253-1177 e, para situações urgentes, o acionamento é pela Central 190. Os registros em delegacias também são essenciais, pois colaboram com a revisão do planejamento operacional na área onde a mancha criminal é mais acentuada.