Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes (DEM), disse, na manhã desta quarta-feira, que não descarta o lockdown no município. Ele participou da missa celebrada por Dom João Tempesta para comemorar o Dia de São Sebastião no santuário dedicado ao santo, na Tijuca, Zona Norte, e revelou o seu pedido para o padroeiro da cidade. "Se ele pudesse acelerar essa vacina. São Sebastião, vamos com fé. Por favor, vai vacina", brincou.

"Não descarto nada, mas não há nem cheiro de lockdown nesse momento. No dia que os técnicos disserem: 'Eduardo Paes, o senhor vai ter que plantar uma bananeira e fazer o lockdown'. Eu vou plantar a bananeira e fazer o lockdown. Os técnicos não estão dizendo isso, então, nós vamos aguardar", completou.



Questionado sobre a imagem do Rio ficar arranhada mundo afora por conta das praias e dos bares cheios, Paes minimizou e destacou sobre as áreas de lazer. "Eu não tenho visto críticas em relação a abertura das áreas de lazer, todos os especialistas, que eu ouvi... Eu ouvi os técnicos da prefeitura, mas todos especialistas disseram que é importante essas áreas de lazer estarem abertas."



Ele também respondeu porque os bares e as danceterias permanecem abertos mesmo com os registros frequentes de aglomerações. "Essa decisão é dos técnicos da Secretaria Municipal de Saúde e de epidemiologistas."



Vacina e calendário



Eduardo Paes também comentou sobre o atraso na produção das vacinas da Fiocruz e comentou sobre a estratégia do município para manter o calendário de vacinação somente com a CoronaVac, do Instituto Butantan.



"Sem dúvidas, o ideal é que nós tivéssemos as vacinas de Oxford disponibilizada o mais rápido possível. A Fiocruz é uma instituição de excelência, tem os problemas parece que dos insumos. O que nós vamos continuar fazendo é na medida que tiver vacina, nós vamos vacinar, o que estamos fazendo desde segunda-feira, essa primeira etapa. Recebendo mais vacina, nós continuaremos a vacinar", afirmou.



Emoção durante a missa de São Sebastião



Paes se emocionou muito durante a missa e esclareceu o motivo. "Tem um monte de coisa. Primeiro, porque tinha quatro anos que eu não podia comemorar essa data de São Sebastião como prefeito, que é uma coisa que me honra muito, no dia do santo protetor e padroeiro da nossa cidade", disse o prefeito, que leu a liturgia da palavra na celebração.



E o que o prefeito pediria para o padroeiro da cidade? "Nesse momento, é viver livre dessa pandemia, é o maior objetivo de todos nós. É claro que a gente pede as proteção de São Sebastião a cidade, mas se ele pudesse acelerar essa vacina. São Sebastião, vamos com fé. Por favor, vai vacina."