Luiz Alberto de Jesus Araújo foi capturado nesta terça-feira Reprodução

Por O Dia

Publicado 20/01/2021 13:46 | Atualizado 20/01/2021 13:52

Rio - Policiais da 105ª DP (Petrópolis) prenderam, nesta terça-feira, um homem que esteve envolvido na morte de um adolescente de 17 anos em Petrópolis, na Região Serrana. Luiz Alberto de Jesus Araújo, de 38 anos, e outros três comparsas teriam assassinado a tiros César Ciscoito Barbosa Cabral no dia 18 de novembro do ano passado, na comunidade comunidade Chapa 4, no bairro Valparaíso, no município da Região Serrana.

De acordo com o delegado João Valentim, titular da 105ª DP, Luiz Alberto, Adriano Paulo da Conceição Santana, 32; Sérgio Luís Izídio de Oliveira, conhecido como Sérgio Capeta; e Bruno Jardim Quintanilha, o BJ, também são responsáveis por outras três mortes que aconteceram de 7 de março a 2 de novembro do ano passado. Os dois primeiros no bairro Independência e o último na Taquara, todos motivados pela disputa do tráfico de drogas nas localidades.

Publicidade

"Apurou-se, de igual sorte, que os autores são integrantes de determinada facção criminosa, e têm como incumbência dentro da organização criminosa o assassinato de traficantes rivais ou devedores de drogas, e executam referida tarefa em comunidades dominadas pela facção em todo o Estado do Rio de Janeiro", destaca o delegado.

Três dos quatro suspeitos de participação no crime continuam foragidos Divulgação / Disque Denúncia

Publicidade

Contra Luiz Alberto havia um mandado de prisão preventiva em aberto por homicídio qualificado, expedido no dia 12 de janeiro pela 1ª Vara Criminal de Petrópolis. Os outros três comparsas continuam suspeitos. A polícia tem informações de que eles estão escondidos no Complexo da Penha, na Zona Norte da capital.

Quem tiver qualquer informação sobre a localização dele pode entrar em contato pelo Disque Denúncia, através de um dos seguintes canais:

Publicidade





. Facebook/(inbox):



. Disque Denúncia: (21) 2253-1177



. Aplicativo "Disque Denúncia RJ"



. Twitte:

. WhatsApp do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099. Facebook/(inbox): www.facebook.com/procuradosrj . Disque Denúncia: (21) 2253-1177. Aplicativo "Disque Denúncia RJ". Twitte: twitter.com/PProcurados (mensagens)