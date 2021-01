Praias da Zona Sul do Rio ficam cheias em dia de feriado de São Sebastião

Rio - Sol e feriado na cidade do Rio de Janeiro viraram sinônimo de praias cheias mesmo em meio à pandemia da covid-19. E nesta quarta-feira (20), em que se comemora o Dia de São Sebastião, não foi diferente. Apesar do número crescente dos casos de coronavírus, banhistas e pedestres movimentaram as praias e calçadões nas principais orlas cariocas.



Com a reabertura das área de lazer, a movimentação foi intensa nas praias, principalmente pela manhã. Muitos frequentadores não utilizam máscara e não respeitam o distanciamento social. Este foi o primeiro feriado desde o ano passado em que a prefeitura reabriu as áreas de lazer. Houve aglomeração na praia do Leblon, em Ipanema, Copacabana e Aterro.



No Aterro, a prefeitura realizou uma campanha de conscientização para a necessidade de se manter as medidas de isolamento social e uso de máscara para conter a disseminação do coronavírus.

Casos de coronavírus continuam crescendo

Publicidade

Vale ressaltar, que os números de contaminados e mortos pela covid-19 continuam aumentando. A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que, até esta terça-feira (19), foram confirmados 486.806 casos e 28.026 óbitos por coronavírus no estado.





Também na terça, com duas horas de atraso em função da logística,

Na capital foram registradas 193 novas mortes e 1.029 casos de covid-19 somente na terça-feira. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, 94% dos leitos de UTI na cidade para o tratamento de coronavírus estão ocupados e seis pessoas aguardam por uma transferência para hospital. Quando se fala em todo o território fluminense, a taxa de lotação dos leitos de enfermaria chega a 61% e de UTI a 74,5%.Também na terça, com duas horas de atraso em função da logística, teve início, de fato, a vacinação na cidade do Rio . Profissionais do Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, em Acari, começaram a ser imunizados. Nesta quarta-feira, a Prefeitura do Rio está intensificando a vacinação em abrigos de longa permanência para idosos e unidades de saúde.

Relatar erro