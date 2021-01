David Nunes de Azeredo encontrou e guardou a arma do crime Divulgação

Rio - Agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) prenderam, nesta terça-feira, David Nunes de Azeredo por guardar a arma usada na morte do policial civil Rodrigo Costa Roboredo no dia 14 de janeiro.

Rodrigo, de 37 anos, foi surpreendido por três bandidos armados que abordaram ele e a família na Rua Ricardo Campelo, no bairro Camarão. Segundo informações da polícia, ele teria reagido à ação depois que os assaltantes ameaçaram sequestrar a esposa e a filha dele.

Na troca de tiros, o agente conseguiu balear Gabriel de Souza Soares, que morreu no local. Rodrigo foi atingido no peito e levado para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), mas não resistiu.

Depois da fuga dos bandidos, David voltou até o local do crime e pegou a arma do agente.



Os policiais que investigam o caso conseguiram identificar e localizar David, que aparece nas imagens de segurança pegando o objeto, que ficou no local do crime. De acordo com a polícia, ele negou as acusações no primeiro momento, mas após ser confrontado pelos agentes, confirmou que havia encontrado a pistola no chão e disse que só não a entregou por estar com medo de ser envolvido na morte de Rodrigo.



Os policiais foram até a casa de David e, além da arma utilizada no crime, uma pistola calibre .380, acharam um revólver calibre .38, que ele também não tinha permissão usar.



David foi levado para a delegacia, autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo, mas foi liberado após pagar fiança.



Os agentes DHNSG seguem as investigações para tentar identificar os outros dois envolvidos no assassinato do policial civil.