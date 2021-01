Veiculos que desrespeitam a determinação de não estacionar são rebocados Divulgação

Você sabe onde procurar o seu veículo caso ele seja rebocado no município do Rio? Antes de sair de casa em busca do local para onde ele possa ter sido levado, saiba que é possível localizá-lo antes pelo site da prefeitura. O procedimento é simples, então saiba o que deve ser feito nestes casos.

Em caso de apreensão de veículo, o condutor ou proprietário pode fazer a busca pelo link http://www.rio.rj.gov.br/web/seop/exibeconteudo?id=6840042 . Se o fato for confirmado, surgirá na tela a opção Guia de Pagamento e de Remoção (GPR), que não pode ser realizado pela internet. O boleto deve ser impresso e pago no banco.

Caso o veículo não seja encontrado no site, deverá o proprietário ou condutor, fazer outras buscas no navegador por mínimo 2 horas do horário que deu falta do veículo e só depois, fazer um registro na delegacia.

Os depósitos da Prefeitura ficam na Avenida Pedro II, 67, na esquina com a Avenida Francisco Bicalho, no Centro, e na Rua Omar Bandeira Ramidan Sobrinho, 682, na esquina com a Avenida das Américas, na Barra da Tijuca. Os depósitos funcionam todos os dias, incluindo sábados, domingos e feriados, das 8h às 17h.



Para a retirada dos veículos apreendidos, devem ser apresentados os comprovantes de pagamento da diária e da taxa de remoção, além da quitação de todas as multas vencidas e débitos pendentes.