Por O Dia

Publicado 21/01/2021 11:21

Rio - O complexo de saúde da Uerj, que engloba o Hospital Universitário Pedro Ernesto (Hupe) e a Policlínica Piquet Carneiro (PPC), já estão preparados para iniciar, nesta quinta-feira, o processo de vacinação das equipes que estão na linha de frente no combate à Covid-19.

A universidade informa que o critério de prioridade adotado será o mesmo definido no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, elaborado pelo Ministério da Saúde (MS). Segundo eles, nesta primeira fase, 850 profissionais, sendo 700 do Hupe e 150 da PPC, serão imunizados com a Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a indústria Sinovac.

"Tanto o Hupe como a PPC elaboraram o escalonamento dos profissionais aptos a receber o imunizante, respeitando o critério de prioridade e as normas no plano do MS", dizia o comunicado da Uerj.



Para agilizar o processo, no Hupe, a logística de vacinação será gerenciada pelo Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho da Uerj (Dessaude), que assumiu a responsabilidade de distribuir, diariamente, as doses da vacina e promover a sua aplicação em parceria com a Coordenadoria de Enfermagem e seu Serviço de Treinamento e Avaliação de Enfermagem, entre outros setores envolvidos. Já na PPC, a aplicação será feita pela Coordenação de Enfermagem da unidade.



A vacinação vai ocorrer de segunda a sexta-feira, nas dependências das próprias unidades de saúde. De acordo com a universidade, não é necessário se deslocar e não será vacinado nenhum profissional fora do escalonamento determinado ou externo às unidades de saúde da Uerj. Os setores envolvidos com a Covid-19 serão informados pelo Dessaude e deverão orientar suas equipes sobre o processo, horário e disponibilidade da equipe de vacinação.