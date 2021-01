Pneumologista Anamella Costa Faria, 47 anos Foto: Divulgação

fotogaleria Rio - Dois profissionais do Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE) receberam a vacina contra a covid-19 na manhã desta quinta-feira. O infectologista Márcio Bóia, 70 anos, do setor de Doenças Infecto Parasitárias (DIP) e a enfermeira Gabriela Paloquino de Oliveira, 32, foram os primeiros entre os 850 do complexo de saúde da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj).

Já na Policlínica Piquet Carneiro (PPC), outras duas funcionárias também foram vacinadas nesta quinta. A pneumologista Anamella Costa Faria, 47, e a técnica de laboratório Renata Oliveira, 31, foram as escolhidas para receber a dose da vacina. Elas estão atuando, desde março, na linha de frente no combate à doença.

Tanto Hupe como PPC têm desempenhado papel de destaque desde o início da pandemia, seja como referência no atendimento direto aos pacientes ou como polo de testagem da doença.



Vacina e critérios



O processo de vacinação pretende atingir, em um primeiro momento, 700 profissionais do Hupe e 150 da PPC. A vacina utilizada é a Coronavac, fabricada pelo Instituto Butantan em parceria com a indústria Sinovac. O imunizante será ministrado em duas doses com intervalo de até 28 dias entre elas.



“Eu tenho as melhores perspectivas possíveis diante desta vacinação”, diz a infectologista Anna Caryna Cabral, coordenadora dos setores Covid-19 do Hupe. Há onze meses ela vem atuando diretamente com pacientes de CTI e enfermaria. Na opinião da médica, a vacina traz uma luz no fim do túnel, mas as lições da pandemia ainda precisam estar presentes no dia a dia. “Tenho certeza que estamos encaminhando para o controle desta pandemia. Mas é bom lembrar que as pessoas serão vacinadas, mas precisam continuar com todas as medidas preventivas: higienização das mãos, limpeza dos ambientes, enfim, tudo que já aprendemos deve ser mantido”, complementa.



Caryna também faz parte dos trabalhadores que serão vacinados nesta primeira etapa, um grupo, que desde o início da pandemia, já atendeu a milhares de pacientes que passaram por setores como CTI, enfermarias, UTI pediátrica e triagem respiratória, entre outros.



Como o número de doses disponíveis da vacina ainda é limitado, tanto o Hupe quanto a PPC seguirão os mesmos critérios de prioridade do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, elaborado pelo Ministério da Saúde. O documento aponta como primeiro público a ser imunizado os trabalhadores que têm atuado direta e diariamente no atendimento aos pacientes com coronavírus. Conforme o Comunicado da Reitoria, “à medida que as cargas de imunizantes forem sendo liberadas pelo Ministério da Saúde, poderemos vacinar outros grupos prioritários”.



A vacinação ocorre de segunda a sexta-feira, nas dependências das próprias unidades, que orientarão suas equipes. A intenção é que este primeiro grupo seja vacinado até o final do mês.



A imunização no hospital está a cargo do Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho da (Dessaude), da Superintendência de Gestão de Pessoas da Uerj (SGP), que fará a entrega diária das doses da vacina e a sua aplicação no hospital. Todo essa logística e operacionalização, está sendo desenvolvida em parceria com o Serviço de Treinamento e Avaliação de Enfermagem, da Coordenadoria de Enfermagem do Hupe.



Já na PPC, a aplicação está sendo feita pela Coordenação de Enfermagem da unidade. A prioridade será para os profissionais que atuam na realização dos testes de detecção do coronavírus. De março até hoje, foram mais de 50 mil testes aplicados pela unidade, tanto na comunidade uerjiana como nos profissionais de saúde do Rio de Janeiro.



“É com grande alegria que chegamos a esse momento importante e tão esperado por nós profissionais da Saúde do Trabalhador, particularmente da equipe de enfermagem que vem atuando no Programa de Imunização do Dessaude há anos, em conjunto com as unidades do complexo de saúde da Uerj; e aqueles que estão na linha de frente da pandemia de Covid-19” comemora o diretor do Dessaúde, Neemias Espíndola.



Alegria também é palavra chave para Tiago Cunha, infectologista e chefe do Controle de Infecção Hospitalar na Policlínica Piquet Carneiro. Para ele, o momento de fato merece muita comemoração. “É como se fosse a coroação do ótimo trabalho realizado durante as testagens da Covid-19”, enfatiza