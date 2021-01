Por O Dia

Publicado 21/01/2021 18:33

Rio - Um jovem de 20 anos,de um posto de combustível na BR-101, altura do bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo, foi atingido nas costas por uma, na tarde desta quinta-feira (21), enquanto abastecia um veículo.De acordo com informações da, a vítima, ao perceber que havia sido atingida, pediu socorro e foi levada para o, no Colubande. PMs doreceberam a informação que um baleado havia dado entrada na unidade de atendimento e foi averiguar as informações.O caso está em investigação na. Ainda não há informações do estado de saúde do frentista.No dia 11 de janeiro a violência de São Gonçalo fez outra vítima de bala perdida, neste caso, resultando em morte. A jovem Andressa Vianna, também de 20 anos, morreu após ser atingida por uma bala perdida na comunidade Cebolô , no bairro Arsenal, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. Ela chegou a ser socorrida para o Hospital Estadual Alberto Torres mas não resistiu.Segundo a Polícia Militar, uma equipe do 7º BPM (São Gonçalo) estava em patrulhamento quando foi atacada a tiros em um dos acessos da comunidade.