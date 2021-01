Dois irmãos são mortos em uma barbearia no bairro Gramacho, em Duque de Caxias Divulgação

Por O Dia

Publicado 25/01/2021 07:49 | Atualizado 25/01/2021 08:11

Rio - A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) tenta identificar os autores do ataque a tiros em uma barbearia no bairro Gramacho, em Duque de Caxias, que terminou com a morte de dois irmão, donos do estabelecimento comercial, no último sábado (23). Uma terceira pessoa baleada está sendo procurada pela Polícia Civil, para esclarecer as circunstância do crime.

Testemunhas contaram à polícia que o cliente baleado era o alvo dos bandidos. A polícia acredita que ele possa dar informações que colaborem nas investigações

Os irmãos Eduardo Antunes e Elson de Andrade, morreram no local. Os corpos deles ainda estão no Instituto Médico Legal de Duque de Caxias.

Em nota a PM disse que policiais do 15º BPM (Duque de Caxias) foram informados de que criminosos armados entraram em uma barbearia na Rua Darcy Vargas, em Gramacho, e atiraram. Três pessoas foram atingidas.

Na fuga, os bandidos ainda deixaram cair uma granada com o pino. O esquadrão antibombas foi acionado e recolheu o artefato.

A DHBF está analisando as imagens das câmeras de segurança da região para identificar o veículo usado pelos bandidos.