Jeniffer Capella, de 18 anos, desapareceu há seis, após embarcar em um carro de aplicativo, no bairro Fragoso, em Magé Arquivo Pessoal

Por Charles Rodrigues

Publicado 27/01/2021 17:14 | Atualizado 27/01/2021 17:21

A polícia investiga o sumiço da jovem Jeniffer Capella do Amaral, de 18 anos, que desapareceu, há seis dias, após embarcar em um carro de aplicativo, próximo de casa, no bairro Fragoso, em Magé, na Baixada Fluminense. Segundo familiares, Jeniffer seguiria para casa de uma amiga, onde passaria à noite, mas não chegou ao destino. O telefone celular da jovem foi desligado.

O desaparecimento de Jeniffer mudou a rotina da família Cappella, que, organiza, desde então, mutirões, com ajuda de vizinhos e amigos, para encontrar o paradeiro da jovem. Jeniffer embarcou em um carro de aplicativo de cor escura, por volta das 22h. Ela vestia short jeans, blusa preta e uma bolsa a tiracolo.

“Estamos desesperados! Há seis dias, procuramos por bairros vizinhos, hospitais e institutos médico-legais. Falei com a minha filha, pouco antes do embarque no carro. A amiga mora perto da minha casa. São no máximo 10 minutos de viagem. Simplesmente, ela desapareceu! O telefone foi desligado. Se alguém tiver alguma informação, por favor, faça contato com a polícia”, disse, nervosa, a auxiliar de cozinha Jane Fernandes Capella, de 37 anos.

Investigações- O caso foi registrado na 66ª DP (Piabetá) e encaminhado para o núcleo de descobertas de paradeiros da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). A polícia solicitará à Justiça a liberação de imagens de câmeras de estabelecimentos comerciais da região e informações da empresa responsável pelo carro de aplicativo para identificar o motorista. A DHBF deixa à disposição da população o telefone (21) 98596-7442 (whatsapp) e ressalta a importância da colaboração com informações e denúncias, com garantia de total anonimato.

Baixada acumula 769 casos de desaparecimentos, em 11 meses

De acordo com dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), de janeiro a novembro de 2020 foram registrados 3.042 desaparecimentos de pessoas no Estado do Rio de Janeiro. Na Baixada Fluminense, no mesmo período, ocorreram 769 ocorrências.