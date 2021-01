Secretaria inicia última etapa de projeto com aulas de informática para idosos Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 25/01/2021 19:05 | Atualizado 25/01/2021 19:07

Rio - A Secretaria Municipal de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida (SMESQV) lançou, nesta segunda-feira, o projeto "60+digital". O programa de atendimento aos idosos consiste em vídeoaulas disparadas pelo WhatsApp sobre informática.

Começa nesta segunda-feira, dia 25, o terceiro e último projeto do programa de atendimento aos idosos: o “60+digital”, por meio da Secretaria Municipal de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida – SMESQV.



Uma vez na semana, todas às segundas-feiras, cerca de 300 idosos cadastrados vão receber o conteúdo. Além disso, as pessoas poderão assistir também em todas as redes sociais da secretaria. Os vídeos terão duração em média de 5 a 10 minutos.



“Mesmo à distância, a secretaria segue trabalhando para manter os idosos ativos. O objetivo da terceira etapa é promover a inclusão digital através dos vídeos sobre como usar as redes sociais, e-mail, whatsapp e outros programas de tecnologia de um jeito mais simples, fácil e lúdico”, disse o secretário da pasta, Junior da Lucinha.



O assunto da primeira aula será sobre como configurar o smartphone para o primeiro uso. Os idosos interessados em receber os vídeos de informática pelo celular podem encaminhar uma mensagem para o número 21 96518-2106.



Balanço do “Estamos Juntos”



O projeto “Estamos Juntos”, no ar desde o último dia 12, já recebeu 70 ligações. Com adesão maior das mulheres, o projeto oferece aos idosos atendimento gratuito de assistentes sociais. Segundo dados do IBGE, o Rio de Janeiro é o estado com maior parcela da população idosa do Brasil, com 18,7% do total dos moradores. Em 2042, 24,5% dos brasileiros serão idosos. Em 1940, eles representavam apenas 2,5%.