Por O Dia

Publicado 26/01/2021 09:49

Um homem foi morto agora de noite no Morro dos Macacos. — Informações RJ (@Informacoes_RJ) January 25, 2021 Rio - A Polícia Militar abriu inquérito para apurar a conduta dos policiais militares da UPP do Morro dos Macacos, em Vila Isabel, Zona Norte do Rio, envolvidos em uma ação policial, ocorrida no último fim de semana que terminou, segundo a corporação, com a morte de um suspeito. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra os policiais carregando o corpo do rapaz baleado

Um traficante de vulgo Podcast, morreu durante confronto com a Polícia Militar no Morro dos Macacos, na Zona Norte do Rio, neste domingo (24). O criminoso costumava ostentar fotos na Internet com armamentos de guerra. pic.twitter.com/Ze7e52ISug — Portal dos Procurados (@PProcurados) January 25, 2021 Conhecido pelo apelido de Podcast, Cristiano Briggs, segundo os agentes, postava fotos nas redes sociais com armamentos de guerra. Ele morreu ao ser levado para o Hospital Federal do Andaraí.

Moradores do Morro dos Macacos filmaram a ação policial e acusam os agentes de truculência. Uma mulher, que não aparece no vídeo, diz que o tiroteio ocorreu em um horário que as crianças da comunidade brincavam na rua.

Em nota, a PM disse que uma equipe da UPP Morro dos Macacos foi atacada por bandidos. Houve o confronto e um criminoso foi baleado. Com ele os PMs apreenderam uma pistola e drogas.

Após a analise das imagens, a Polícia Militar disse que irá acompanhar as investigações da Polícia Civil, mas em paralelo a Corregedoria da PM irá apurar as circunstâncias da ocorrência.