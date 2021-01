O caso aconteceu depois a operadora Oi interromper o fornecimento de internet e telefone em diversos serviços do Governo do Estado do Rio por falta de pagamento Daniel Castelo Branco / Agência O Dia

Publicado 26/01/2021 15:59 | Atualizado 26/01/2021 16:11

Rio - Após ficar sem sistema, o posto do Detran que fica localizado na Avenida Presidente Vargas, no Centro da cidade, registrou filas na tarde desta terça-feira. O caso aconteceu depois de a operadora Oi interromper o fornecimento de internet e telefone em diversos serviços do Governo do Estado do Rio por falta de pagamento. A empresa alega que o corte se deu porque o governo possui uma dívida de R$ 300 milhões com a mesma

Até às 15h50 desta tarde, a internet não tinha sido reestabelecida, porém, atendimentos de quem tinha feito agendamento pelo site estavam sendo realizados.



O juiz Guilherme Sgilling Polo Duarte, do Plantão Judiciário do Rio, determinou nesta manhã que a empresa restabeleça o serviço em todas as unidades.

O Detran informou que os postos de habilitação estão realizando a entrega de documentos já emitidos. Quem não conseguir ser atendido para a confecção de novos documentos poderá retornar nos cinco dias úteis subsequentes ao restabelecimento do sistema, sem necessidade de reagendar o serviço.

O serviço de identificação civil está sendo realizado normalmente na sede do departamento, no Centro do Rio, informou o Detran. Nos demais postos, após a volta do serviço também não haverá necessidade de reagendamento para quem retornar em até cinco dias úteis.