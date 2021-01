Complexo do Alemão Severino Silva / arquivo O Dia

Publicado 27/01/2021 10:20 | Atualizado 27/01/2021 10:58

Rio - As favelas da cidade do Rio de Janeiro registraram o maior número, nesta terça-feira (26), de casos confirmados de covid-19 desde o dia 25 de setembro, segundo o levantamento do Voz das Comunidades. De acordo com o painel, criado pelo jornal, foram registrados 325 novos casos e 2 mortes confirmadas nas favelas nas últimas 24h.

Ao todo, nas 25 favelas do Rio que o Voz das Comunidades acompanha, 10.990 moradores já foram infectados e o número de mortes devido ao coronavírus chegou a 1.042.

As informações do Painel Covid nas Favelas são colhidas junto a Secretaria Municipal de Saúde, principalmente em centros municipais e clínicas da família localizadas em comunidades, ou bairros próximos. A Prefeitura do Rio só contabiliza os casos específicos de comunidades que têm status de bairro, como Maré, Rocinha e Cidade de Deus.



325 novos casos confirmados nas favelas do Rio:



1 caso no Vidigal

1 caso no Fumacê

2 casos no Morro da Babilônia/Chapéu Mangueira

4 casos no Complexo da Maré

4 casos em Vigário Geral

5 casos no Jacaré

5 casos na Gardênia Azul

6 casos na Cidade de Deus

7 casos na Vila Vintém

7 casos no Tavares Bastos

7 casos no Morro da Providência

9 casos no Pavão-Pavãozinho e Cantagalo

15 casos no Mandela

18 casos no Morro da Formiga

21 casos no Santa Marta

25 casos na Vila Kennedy

38 casos no Complexo da Penha

39 casos no São Carlos

111 casos no Complexo do Alemão



8 novos óbitos:



1 óbito no Complexo do Alemão

1 óbito no Tavares

1 óbito no Complexo da Penha

1 óbito Vila Vintém

2 óbitos na Vila Kennedy

2 óbitos na Cidade de Deus