Por O Dia

Publicado 19/01/2021 14:42 | Atualizado 19/01/2021 14:47

Rio - O Painel Covid-19 nas Favelas, desenvolvido pelo Jornal Voz das Comunidades, registrou a triste marca de mil óbitos por covid-19 em comunidades cariocas, desde o início da pandemia. A plataforma recolhe dados de 25 comunidades da capital. Além dos 1.001 óbitos, As favelas monitoradas pelo programa têm ainda 10.407 casos confirmados. Mas por conta da subnotificação, os números devem ser ainda maiores.

As informações do Painel Covid nas Favelas são colhidas junto a Secretaria Municipal de Saúde, principalmente em centros municipais e clínicas da família localizadas em comunidades, ou bairros próximos. Segundo o painel, o líder em casos e mortes é o Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, com 1.363 casos e 147 óbitos; o Complexo do Alemão soma 1.153 e 73 óbitos; já a Rocinha, na Zona Sul, tem 1.030 casos e 64 óbitos.

O Painel Covid-19 nas Favelas, desenvolvido pelo Voz das Comunidades, registrou a infeliz marca de MIL ÓBITOS em 25 comunidades cariocas. Em paralelo a essa triste marca, a chegada da vacina contra o novo coronavírus traz esperança de dias melhores.https://t.co/GdPmV5wAYA pic.twitter.com/6mRzYTNr9M — Voz das Comunidades (@vozdacomunidade) January 19, 2021

A Prefeitura do Rio só contabiliza os casos específicos de comunidades que têm status de bairro, como Maré, Rocinha e Cidade de Deus. A cidade do Rio tem, ao todo, 179.955 casos de Covid registrados e 16.127 óbitos, segundo o último boletim, de segunda-feira (18), divulgado pela Prefeitura.