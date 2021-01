Policiais civis prende homem suspeito de lavar dinheiro do tráfico de drogas do Dendê Reprodução TV Globo

Por O Dia

Publicado 27/01/2021 10:35

Rio - Agentes da 37ª DP (Ilha do Governador) prenderam nesta quarta-feira (27) um homem suspeito de lavar o dinheiro arrecadado pelo tráfico de drogas no Morro do Dendê e outras comunidades na Ilha do Governador, na Zona Norte de Rio. Humberto Jerônimo, o Gordon, foi detido e autuado em flagrante por posse de arma e munição.

Ele foi localizado em um imóvel de luxo no bairro Jardim Guanabara. A casa de dois andares, segundo a investigações, pode ter sido adquirida com dinheiro do crime.

A operação tinha como objetivo cumprir apenas mandados de busca e apreensão. Ao todo, a Justiça do Rio expediu dez mandados em endereços contra suspeitos de movimentar o dinheiro do tráfico.

Investigações da Polícia Civil apontam que Gordon é um dos homens de confiança das principais lideranças do Dendê. Sua ligação com o tráfico de drogas acontece desde 1998. Ele é irmão do traficante Gilberto Coelho de Oliveira, o Gil Coelho, ex liderança na comunidade, morto em 2019 ao lado de Fernandinho Guarabu. Para a polícia, ele usa parentes nas atividades criminosas, distribuindo imóveis e comércios.



A operação se estendeu em bairros da capital e no município de Araruama, na Região dos Lagos.