Incêndio atinge hotel no Centro do Rio

27/01/2021

Rio - Bombeiros do Grupamento Operacional do Comando Geral (GOCG) foram acionados por volta das 14h desta quarta-feira, para combater um incêndio no Hotel Francisco, na Rua Visconde de Inhaúma, 95, no Centro. Uma faixa da rua teve que ser interditada. A equipe conseguiu conter as chamas por volta das 15h.

De acordo com o GOCG, não houve registros de feridos e ainda não se sabe o que causou o incêndio.

O Centro de Operações Rio informou que às 17h a faixa interditada e a Linha 3 do VLT Carioca já foram liberadas.